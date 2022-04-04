Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu'nu kızdıracak sözler

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemesi, Koray Aydın'ın da Teşkilat Başkanlığı'ndan Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılmasının yankıları sürüyor.

Tasfiyeler partide krize neden olurken, İYİ Parti'den günler sonra konuya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuk oldu. İYİ Parti'deki krizin ardından gözlerin çevrildiği Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili soruya cevap verdi.

Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, "Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzim de şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır genç çalışıyorum. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir ailesini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor. Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir. Biz merkezi temsil eden bir partiyiz. Bizlerle ilgili hep başkalarının tarifleri var. Ülkücüler tasfiye oluyor başkalarının tarifi var. Bizim tarifimiz makul bir siyaset, makul bir dil. Kişilerin aileleri ile uğraşmayan bir dilin sahibiyiz." dedi.

Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemesi, Koray Aydın'ın da Teşkilat Başkanlığı'ndan Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılmasının yankıları sürüyor.

Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partideki görevden almalarla ilgili günler sonra sonra açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu'na performans göndermesi

Bu tartışmanın yaşanmasının İYİ Partinin demokrasi anlayışından kaynaklanan bir durum olduğunu kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz, performans ölçümü de nazara alınıyor bazı alanlarda. Ama iki yerde kamuoyu kenetleniyor, oysa bu başkanlık divanında birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar. Koray Bey bu partinin kurucusu, hizmetleriyle herkes tarafından kabullenilmiş bir şahsiyet. Bana sorsanız 'teşkilat başkanlığı yapar mısınız' diye ben bu yaşta böyle bir görev talip olmam, çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey parti kurulduğu andan itibaren yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp, bir başka makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim parti içinde tartışılmadı. Koray Bey'in Divanda yerinin değişmesi ona olan sevgimizi, ona olan saygımızı azaltmaz, bir parti içi meseledir. Burada başka şeyler arıyorlar, bizim aklımıza dahi gelmeyen şeyleri tartışıyorlar.

Yine Yavuz Ağıralioğlu Bey'de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır, hala bulunduğu konum itibarıyla da hem kendi adına hem partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir. Partilerin iç meseleleri olarak düşünülen şeyin başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Partide olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor."