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Siyaset Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'
Siyaset

Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'

Yeniakit Publisher
2024-02-27 17:24:00 - 2024-02-27 17:57:18
Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediği için tepki gösteren CHP’li kadına cevap verdi. Akşener, kadına “DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür” diye çıkıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediği için tepki gösteren CHP’li kadına cevap verdi. Akşener, kadına “DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür” diye çıkıştı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara’da esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, CHP’li bir kadınla tartıştı. Kadın, Akşener’e “Siz neden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz” sorusunu yöneltti. Bu soru Akşener’i kızdırdı. Akşener, CHP’li kadına “Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Hayır ne yazı ne de günah olsun. Oy vermeyin kardeşim. Gidin CHP’yi destekleyin, seçtirin. DEM’e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz. Hadi be” dedi.

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