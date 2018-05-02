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Akşener'den sürpriz ziyaret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu‘na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:29
Akşener'den sürpriz ziyaret!

24 Haziran‘da yapılacak genel seçim öncesi partiler arası görüşmeler devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti‘nin seçime ittifakla girmesi kararlaştırıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu‘na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:29
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Meral Akşener

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