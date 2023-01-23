Akşener'den şaşkına çeviren öneri! Masadakiler şok olacak

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in "Tek cumhurbaşkanı yardımcılığı olsun, o da ben olayım” önerisinin masayı karıştırabileceğine dikkat çekti. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"6’lı Masa’da herkes konuştu, Akşener sustu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu geçiş süreciyle ilgili yaptıkları çalışmayı liderlere ilettiler.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun teklifine destek verdi. Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanının bağlı olduğu ve liderlerden oluşacak bir danışma kurulu önerdi. Gültekin Uysal, Davutoğlu’nun teklifine karşı mesafeli bir pozisyon aldı. Cumhurbaşkanının alanın daraltılmaması yönünde bir ağırlık koydu.

AKŞENER’DEN FARKLI ÇIKIŞ

Hepsi fikrini açıkladı, şimdi sıra Akşener’e geldi. Hürriyet’te Hande Fırat da yazdı. İYİ Parti lideri farklı düşünüyor.

1- Diğer liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisine katılmıyor. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyor.

2- Cumhurbaşkanı yardımcısı parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar başbakan yetkisiyle donatılsın. Fiili olarak başbakanlık yapsın istiyor.

3- Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı yardımcısı, 6’lı Masa’nın ikinci büyük partisi olarak İYİ Parti’nin olsun.

SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILSIN

4- Geçiş süreci yol haritasının açıklanması için acele edilmesin. Eğer üzerinde uzlaşmaya varılamazsa seçimlerden sonraya bırakılsın.

Akşener böylece seçimlerde kimin ne kadar oy alacağının ortaya çıkmasını istiyor. Bazı partilerin yüzde 1 oyu olmasa dahi masada cirimlerinin ve cisimlerinin üzerinde yer tuttuğunu düşünüyor olsa gerek. Seçim olsun, herkesin gerçek gücü ortaya çıksın, masada o oranda söz sahibi olsun diye düşünüyor.

AKŞENER HAKSIZ MI?

Akşener 6’lı Masa’yı 6’lı Masa yapan ikinci büyük partinin lideri. Eğer cumhurbaşkanı adayı CHP’den çıkacaksa, fiili olarak başbakanlık yapacak olan tek cumhurbaşkanı yardımcısını neden istemesin? Hakkı değil mi? Yüzde bir oyu olmayan Babacan cumhurbaşkanı adaylığına, Davutoğlu hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de bir bakanlığa talip oluyor da Akşener neden “Tek cumhurbaşkanı yardımcılığı olsun, o da ben olayım” diye istemesin? Bence haklı.

Bakalım Akşener’in bu çıkışı 6’lı Masa’yı karıştıracak mı? Ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için küçük partileri CHP’yle eşitleyen Kılıçdaroğlu, Akşener’in bu çıkışı karşısında kimin yanında duracak? (...)"