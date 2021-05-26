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Siyaset Akşener'den Rize savunması! Suçu AK Parti'ye yıktı
Siyaset

Akşener'den Rize savunması! Suçu AK Parti'ye yıktı

HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla kendisine Rize'de tepki gösterilen Akşener, olaylarla ilgili AK Parti'yi suçladı. Akşener, Rize'de kendisine HDP tepkisi gösteren vatandaşların, AK Parti tarafından toplanan kişiler olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:54:00 - 2021-05-26 13:59:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Rize'de kendisine gösterilen PKK tepkisine değinen Akşener, suçu AK Parti'ye yıktı.

AK Parti'yi suçladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, geçtiğimiz hafta Rize'deki ziyaretleri esnasında HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla vatandaşlar tepki göstermişti. Akşener, bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada suçu AK Parti'ye yıkmaya çalıştı. Kendisine tepki gösteren vatandaşların AK Parti tarafından sağdan soldan toplanan küçük gruplar olduğunu iddia eden Akşener, "Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez." dedi.

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Yorumlar

Hasan

Tabiki öyle diyecekler,yılan gibi kıvrım kıvrım lar.
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