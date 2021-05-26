Akşener'den Rize savunması! Suçu AK Parti'ye yıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Rize'de kendisine gösterilen PKK tepkisine değinen Akşener, suçu AK Parti'ye yıktı.

AK Parti'yi suçladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, geçtiğimiz hafta Rize'deki ziyaretleri esnasında HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla vatandaşlar tepki göstermişti. Akşener, bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada suçu AK Parti'ye yıkmaya çalıştı. Kendisine tepki gösteren vatandaşların AK Parti tarafından sağdan soldan toplanan küçük gruplar olduğunu iddia eden Akşener, "Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez." dedi.