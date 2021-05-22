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Gündem Akşener'den Rize provokasyonu! İYİ Partililerin darp ettiği esnaf konuştu
Gündem

Akşener'den Rize provokasyonu! İYİ Partililerin darp ettiği esnaf konuştu

Meral Akşener'in Rize provokasyonunda İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin tarafından yumruklanan Rizeli esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşadıklarını "Cumhurbaşkanı Akşener’ diye slogan atıp yumrukla saldırdılar. Bunların milliyetçi olmadıklarını herkes gördü. O yumruk sadece bana değil, tüm halkımıza atıldı" ifadeleri ile anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:39:00 -

Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında İYİ Partililer tarafından darp edilen esnaf, "O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzeterek hakarette bulunan Akşener, bu konuşmasından 3 gün sonra yaptığı Rize ziyareti sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. "Cumhurbaşkanımıza katil diyeni burada istemiyoruz" diyen vatandaşların tepkisine İYİ Partili grup karşılık verince arbede çıkmıştı.

'Slogan atıp yumrukladılar'

Olaylar sırasında İkizdere'de esnaf olan Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edildi. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı.

 

Yılmaz'a yumrukla saldıran kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, ayrıca olayda İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel'in ise esnaf Yılmaz'a küfür ettiği tespit edildi. Esnaf Yılmaz, kendisine saldıran Güneyin ve Yangel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşananları SABAH'a anlatan esnaf Hüseyin Yılmaz şunları söyledi:

"Üç gün önce Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetip hakaret eden ve hemen sonrasında ilçemize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilçemizi ziyareti esnasında Erzurum'dan gelen partililer bir anda 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diye slogan attılar.

O sırada biz de 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. İYİ Partililer bizi küfür ederek susturmaya başladılar. O anda tanımadığımız ve sonradan tespit edilen İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin isimli kişi bana bir anda yumruk atarak saldırdı.

Arkasında bulunan İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel ise küfür ve hakaret etti. O sırada polisler ve korumalar araya girerek beni onların elinden kurtardılar."

'Milliyetçi olmadıklarını gördük'

Güneyin ve Yangel hakkında şikayette bulunduğunu belirten Yılmaz, "Artık bundan sonra yargıya hesap verecekler. Bizim ilçemizi karıştırmaya, ikinci Gezi olaylarını yaşatmaya çalışıyorlar. Buna kimsenin gücü yetmez. Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve hemen sonrasında provokatör olarak ilçemize gelip burayı karıştırmak isteyenlere izin vermeyiz. Onların milliyetçi olmadıklarını herkes gördü. O yumruk sadece bana atılmadı, tüm halkımıza, Türk milletine atıldı. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Hakkımı aramaya devam edeceğim" dedi.

Utandıran görüntüler! İYİ Partililer esnafı yumrukladı
Utandıran görüntüler! İYİ Partililer esnafı yumrukladı

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Utandıran görüntüler! İYİ Partililer esnafı yumrukladı

 

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