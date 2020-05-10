Akşener'den ortağını kızdıracak erken seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.

Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener, erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.

Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.

CHP cephesi, koronavirüs krizini fırsat bilerek iktidara yönelik erken seçim çağrılarını artırmıştı.

Son anket sonuçları mı etkiledi?

Akşener'in açıklamalarına son anket sonuçlarının etki edip etmediğiyse merak konusu oldu. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin, 2 Nisan'da bitirdiği mart ayı Türkiye gündemi anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. Söz konusu ankete göre, muhalefet partilerinin adayı olabilecek isimlerin toplamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranına erişemiyor.

Söz konusu ankette oy oranları şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,9

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,7

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,8

- Mansur Yavaş: Yüzde 5,6

- Meral Akşener: Yüzde 5,5