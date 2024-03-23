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Siyaset Akşener'den Mansur'a: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
Siyaset

Akşener'den Mansur'a: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:38:00 - 2024-03-23 22:38:21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Mansur'a sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı ve "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız eğer oraya bir mim koyacaksınız" dedi.

"Ben kanan aday dedikçe..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra yeniden parlamenter sisteme geçilmesi amacıyla da kurulan partisinin bu konudaki çalışmalarını ve Millet İttifakı sürecini anlattı. CHP ile 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerde yaptıkları ittifaklardan bahseden Akşener, Millet İttifakı'nın kazandığı belediyelerin başkanlarının her zaman zor anlarında yanlarında durduklarına dikkati çekti. Geçen mayıs ayında yapılan seçimlere de atıfta bulunan Akşener, "Ben kazanacak aday dedikçe arkadaşlar tersine döndü, masa kuruldu derken sonuç itibariyle 2023'te biz o seçimi kaybettik. İstanbul'u, Ankara'yı almak Türkiye'yi kazandırmıyormuş, onu öğrendik" ifadelerini kullandı.

İttifak sistemini eleştiren Akşener, seçimlere "hür ve müstakil" girme kararlarından bahsederek "Bilmiyorlar ki biz iğnenin deliğinden geçmişiz. Kim bize ne yaparsa yapsın tam tersine irademizi güçlendirir. Biz İstanbul ve Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı, faydası olan bir siyasi partiyiz ve onun mensuplarıyız" diye konuştu.

 
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