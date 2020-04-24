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Siyaset

Akşener'den illet ittifakını dağıtacak HDP açıklaması

31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyor" dedi.

2020-04-24 06:50:00 -
Akşener'den illet ittifakını dağıtacak HDP açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Ateş'in "İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?" sorusu üzerine "PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik." dedi. 

HDP ile hiçbir ittifaklarının olmadığını iddia eden Akşener, "Millet İttifakı’nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran’da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var." ifadesini kullandı. 

İYİ Parti lideri Akşener, bu partinin seçmenin kendi ortaklıklarına verdiği desteği ise "Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir." ifadelerini kullandı.

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