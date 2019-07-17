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Akşener’den iktidara destek!

İP lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin Akdeniz'deki sondaj faliyetlerini desteklediğini dile getirerek "Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
Akşener’den iktidara destek!

İP lideri Meral Akşener, mecliste parti grup toplantısını icra ettiği konuşmasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösteren Akşener, iktidarı hem Kıbrıs ve Yunanistan politikalarından dolayı eleştirirken, sondaj çalışmalarına destek verdi.

Akşener şu ifadeleri kullandı;

"Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır. Rumlara veto hakkınızı kullanmadınız. Rahmetli Denktaş'a yaptıklarınızı unutmadık Sayın Erdoğan! Burnumuzun dibindeki adalarda Yunan askerleri mangal yellerken seyrettiniz. Adasından vazgeçenin denizine sahip çıkması mümkün mü? Ama yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var: Türk milletinin hakkına tecavüz edilmesine arka çıkılmasına utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının şımarıklığına 'dur' dememeye utanmıyor musunuz? Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Ne olmuştu?

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 15 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu iddia edilerek, bu konuda Türkiye'ye yaptırım uygulanması kararı alınmıştı.

Bu kararın ardından, Kıbrıs Rum yönetimi, Türk tarafının Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğal gaz krizini sona erdirmeye yönelik ortak komite önerisini reddetmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin ardından MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bölgeye gönderileceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
  1. Meral Akşener
  2. İyi Parti Genel Merkezi
  3. İyi Parti
  4. AB
  5. Doğu Akdeniz
  6. Türkiye
  7. Kıbrıs
  8. Yunanistan

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  • ayşe gülayşe gül46 dk önce
    kime göre yanlış? sana göre yanlış. bize değil.

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