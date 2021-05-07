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Siyaset Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'çantada keklik' muamelesi
Siyaset

Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'çantada keklik' muamelesi

Önümüzdeki seçimlerde oluşacak ittifaklara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerine 'çantada keklik' muamelesi yaptı. Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:27:00 -
Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'çantada keklik' muamelesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendiren Akşener, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek partileriyle ittifaka ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

Çantada keklik muamelesi

Cumhur İttifakı'na karşı yeni arayışlar içinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a bir sonraki seçimler için 'Çantada keklik' muamelesi yaptı. Önümüzdeki seçimlerde yapılacak ittifaka ilişkin konuşan Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum"

Öte yandan geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini belirterek şunları kaydetti:
"31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız."

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