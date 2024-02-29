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Siyaset Akşener'den çarpıcı 6'lı masa itirafı!
Siyaset

Akşener'den çarpıcı 6'lı masa itirafı!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:22:00 -
Akşener'den çarpıcı 6'lı masa itirafı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerine hezimeti getiren, CHP'nin kurduğu 6'lı masa ile ilgili itirafta bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, bir telefoncu ziyaretinde "Altılı masa yanlış mıydı?" diye soran esnafa, şöyle cevap verdi:

"Ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı İYİ Parti olarak biz kurmadık. Davet aldık, o davete hayır demedik. Ortak bir fikirle oturduk. Hiçbir zaman, seçimlere girerken Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik. Bugün Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok, Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil.

"Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık"

 

Biz siyasi bir partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de ona cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum hem de basının huzurunda."
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Akşener zehir zemberek sözlerle 6'lı masadan ayrılmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin de içinde yer aldığı 6'lı masadan zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı. Akşener, "Biz bu günlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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