Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Aday yapmadığım için...

24 Haziran 2018 seçiminde kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile seçim öncesinde yaptığı konuşmayı aktardı.

Akşener "Herkesin öyle veya böyle saygı gösterdiği bir dönemde biz bu partiyi kurduk ve başkalarının da yolunu açtık. Öyle olunca mecburen saygı çerçevesi içinde Millet İttifakı içinde bir araya geldik. Bitmeyen bir senfoni şeklinde Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim. Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. O 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi. Bunu arkadaşlarımın kabul etmeyeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

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