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Dünya Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!
Dünya

Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!

Doğu Türkistan'da binlerce Türk'ü toplama kamplarına gönderen ve dünyanın tepkisini çeken Çin yönetimi, İYİ Parti lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı üstü kapalı tehdit etmesinin ardından skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, 'Türkiye'de bazı kişilerin teröristleri ve Çin içinde ayrılıkçılığı teşvik ettiğini' ileri sürerek tehdit dilini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:54:00 - 2021-04-07 21:09:27
Akşener ve Yavaş'ı tehdit eden Çin'den bir küstah açıklama daha!

Doğu Türkistan'da binlerce Uygur Türk'üne toplama kamplarında eziyet eden ve bu nedenle Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere tarafından yaptırımla karşılaşan Çin yönetimi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almasının ardından küstah bir açıklama daha yaptı.

Çin Büyükelçiliği dün Akşener ve Yavaş'ı tehdit etmişti

Akşener ve Yavaş hakkında dün Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini paylaşmıştı.

Büyükelçi bakanlığa çağrılmıştı

Akşener ve Yavaş'ın Doğu Türkistan'da 31 yıl önce yaşanan Barın katliamı için anma mesajı paylaşmasının ardından meydana gelen bu gelişmenin sonrasında Çin'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Pekin'den de küstah açıklama geldi

Bugün, Pekin de çıkan krize dahil olarak baskı ve işkenceye maruz bıraktığı Uygur Türklerini terörist, Türkiye'deki bazı kişileri de teröristlere destek vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, 'Türkiye'de bazı kişilerin teröristleri ve Çin içinde ayrılıkçılığı teşvik ettiğini' ileri sürdü. Pekin'de günlük basın toplantısında konuşan Zhao, "Umarız Türkiye'de her kesimden insanlar, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki katı pozisyonunu doğru, mantıklı ve objektif bir biçimde görebilir" dedi.

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