Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

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CHP'de hezimetle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kaldırılan kazan, 13 yıldır koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerinden etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketinin ardından birkaç gün önce gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken ellerini parçalarcasına alkış yaparak duygu yoğunluğuyla ağlayan Özgür Özel seçildi.

Kurultayda birbirlerine ağır eleştirilerde bulunan ikili, henüz devir-teslim töreni yapmazken Özgür Özel'e, muhalefet partilerinden tebrik mesajları gelmeye başladı. Özel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu sazan sarmalına alarak yüzde 1 bile olmayan oylarıyla Meclis'e milletvekili sokan partilerden gelen mesajlara verdiği cevapta farklı tarife uyguladı.

Muhalefetten Özgür Özel'e tebrik mesajı

Masayı dağıtıp geri dönmesiyle ittifakta çatlak oluşturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partideyken 'siyasi münafık'lık yaptığını itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Necmettin Erbakan'ın ardından gittiğini iddia edip merhum Erbakan Hoca'ya darbe yapanlarla aynı masaya oturan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti.

Özel ise siyasi liderlere verdiği mesajlarla CHP'nin çizeceği yolu da belli etti.

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Akşener ve Babacan'a verdiği 'uzunca' cevapta 'toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim.' diyerek ittifaka kapıları açan Özel, Karamollaoğlu'na ise tek cümlelik kısa mesajda, "Adalet sisteminin çöktüğü bu dönemde toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim." ifadelerini kullanıp kapıları kapattı.

Öte yandan Akşener ve Babacan'a 'nazik tebrik mesajınız' ifadesini kullanan Özel'in, Karamollaoğlu için ise 'tebrik mesajınız' ifadesini kullanması dikkat çekti.

İşte Özel'in Akşener, Babacan ve Karamollaoğlu'na verdiği cevaplar: