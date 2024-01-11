Akşener tercihini yaptı... İzmir il teşkilatı fesh edildi

İşte detaylar

Genel seçimler ardından İYİ Parti'nin İzmir teşkilatlarında başlayan soğuk savaş sürüyor. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda İYİ Parti İzmir il teşkilatında görevli bir yönetici ile İl Başkan Yardımcısı arasında bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü, söz konusu il yöneticisi, başkan yardımcısının üzerine yürüdü.

Durumu öğrenen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, konuya dahil olarak il yöneticisinin istifasını istedi. Bu noktada devreye İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale girerek, “Sen bana sormadan il yöneticisinin istifasını nasıl istersin, sen kimsin!” diyerek tepki gösterdi.

Özlale’nin gerilimi Genel Merkez’e taşıdığı ve Bezircilioğlu’nun görevden alınmasını istediği, "Ya il başkanı ya ben" dediği ve Akşener ile “İl mi ben mi“ görüşmesi yapacağını ilk Odatv yazmıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÖREVDEN ALINDILAR

Ümit Özlale’nin Genel Merkez ile görüşmesi ardından bu sabah İzmir'de hareketli saatler yaşandı. Meral Akşener'in İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'ya verdiği talimat üzerine İzmir İl Başkanı ve Yönetiminin görevden alındıklarına dair yazı gönderildi. Gönderilen yazı üzerine İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetimi görevden alındı. Bezircilioğlu’nun il binasında basın açıklaması yapacağı ifade edildi.

Genel Merkez'den edinilen bilgilere göre dün gece Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’nu arayarak, Ümit Özlale’nin kendisiyle çalışmak istemediği, seçime az bir süre kalmış olmasından dolayı aday ile ilgili bir şey yapılamadığını, Bezircilioğlu’na İzmir’de istediği bir ilçeden belediye başkanlık adaylığı teklif edildiği öğrenildi. İddiaya göre, Kavuncu tarafından Bezircioğlu'na "Aday ol görevinden istifa et yoksa seni görevden almak zorunda kalacağız" denildi. Buna karşılık olarak İl Başkanı Bezircilioğlu'nun belediye başkanı adaylığı teklifini kabul etmeyerek “Gerekirse beni görevden alın” cevabı verdiği öğrenildi.

Kaynak: Odatv