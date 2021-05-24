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Siyaset Akşener, şimdi de ‘Netanyahu’nun ipine tutundu!
Siyaset

Akşener, şimdi de ‘Netanyahu’nun ipine tutundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Netenyahu” benzetmesi yapan İP Genel Başkanı Meral Akşenere tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:31:00 -
Akşener, şimdi de ‘Netanyahu’nun ipine tutundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Netenyahu” benzetmesi yapan İP Genel Başkanı Meral Akşenere tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları ifade etti: “Şimdiye kadar mazlumların hakkını her platformda savunan başka bir lider gördünüz mü dünyada? Hangi vicdanla dönüp siz bunu söylersiniz ki? Meral Hanım ne yazık ki haddi aşan, hiçbir şekilde parti liderlerimize yakışmayacak bir üslup içerisinde Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. İYİ Parti bir türlü istediği oy oranına yaklaşamıyor. Bütün yaptıkları numaralar bundan ibaret.”

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