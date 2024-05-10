Akşener sandığa gömülüp gitti ama İP’te aynı tas aynı hamam! Darbe anayasasına Müsavat kalkanı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve hemen sonrasında yapılan yerel seçimlerdeki üst üste gelen başarısızlığın ardından istifa eden Meral Akşener'in genel başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu oturdu.

Darbe anayasasına sahip çıktı

Akşener'in sandığa gömüldüğü İYİ Parti'de genel başkan değişse de zihniyet değişmedi. Dervişoğlu, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamalarda darbe anayasasına sahip çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'daki mitingde yaptığı konuşmada, partiler arasında görüşmeleri devam eden "yeni anayasa" ile iktidarın dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Devişoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben 60'lı yılların çocuğuyum. Çocukluğumuzda yaşanan darbe, gençliğimizdeki muhtıra ve 80'lerdeki darbe hayatımızı şekillendirdi. Eğer Belçika ya da Hollanda bizim yaşadıklarımızı yaşasaydı, her 250 metrede bir akıl hastanesi inşa ederlerdi. Geçmişte yaşadığımız acılara artık gülümseyebiliyoruz. Biz, geçmişin kavgalarını bugüne taşımayan insanlarız. Her zaman büyüklerimize sahip çıktık."

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"Emeklisi, yetimi, atanamayan öğretmeni, geçimini sağlayamayan sabit gelirli vatandaşlarla birlik olmaya devam edeceğim. Buradan ilan ediyorum: Vatandaşlarımız bu kadar büyük sıkıntılarla mücadele ederken, dört mevsimi kış gibi geçiren bu dönemde, hiçbir siyasetçinin bu meydanlarda baharı yaşamasına izin vermeyeceğim. Türkiye'nin ciddi sorunlarını unutturup basit tartışmalar yaratmaya çalışanların oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum. 'Sıkıntıları unutun, biz yeni bir anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum; halkımıza 'Eğer ekmek bulamazsanız, anayasa yiyin' demeyeceğiz.”