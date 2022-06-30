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Siyaset Akşener, PKK hamileri adına mı konuşuyor ki “Taviz verdik” diyor!
Siyaset

Akşener, PKK hamileri adına mı konuşuyor ki “Taviz verdik” diyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Akşener, PKK hamileri adına mı konuşuyor ki “Taviz verdik” diyor!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:18:00 -
Akşener, PKK hamileri adına mı konuşuyor ki "Taviz verdik" diyor!

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya kendi şartlarını kabul ettirmesini, "Taviz vermek" olarak niteleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener büyük tepki çekti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talepleri ilk açıklandığında, Türkiye net bir tavır ortaya koydu.

Birilerinin “Diplomatik olmak gerekir” söylemlerinin tam aksine..

“Biraz esnek konuşmak gerekir” yumoşluklarının tam aksine..

“Devletler arasındaki ilişkilerde bu sert dil doğru değil” şeklindeki ezikliklerinin tam aksine..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öyle ikinci-üçüncü konumdaki isimlere söyletme şeklinde değil..

Bizzat kendisi, “İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyorlarsa, önce PKK’ya yardımlarını kesecekler. Türkiye’ye yönelik faaliyette bulunan terör örgütleri ile aralarına mesafe koyacaklar” dedi.

“Aksi takdirde bizden, bu iki devlet için NATO üyeliğine onay çıkmaz” diye devam etti.

Bu açıklamanın hemen ertesi günü..

Cumhuriyet gazetesinde bir emekli general konuşturuldu..

Emekli general Ali Er, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin terörle mücadelesindeki tezlerini dünya ülkelerinin dikkatine sunan açıklamasını, hem en üst konumdaki bir isim olarak bu açıklamayı yapmış olması açısından..

Hem de “elimizdeki tüm kartları aynı anda açık etmiş” olduğumuz iddiasıyla..

“Pazarlık imkanı bırakmadığımız” iddiasıyla eleştiriye tâbi tutmuştu..

Dün itibari ile..

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Yorumlar

ADİL

SAYIN ŞENR NE BİLİYORMUŞ Kİ

battal

farklı bir görüş paylaşmak istiyorum. 2019 yerel seçimlerinden beri yani 3 yıldır felaketler yakamızı bırakmıyor. neden acaba? hak ettiğimiz için mi yoksa bir uyarı mı? geçmişe baktığım zaman hele hele 99 depremine ilahi adaletin nasıl tecelli ettiği nasıl felaketler yaşadığımızı daha iyi anlamak gerek. bu siyasetçilere ipi dışarıda olan bunlara ne kadar pirim verirsek o kadar azıyorlar. ayrıca geçmişine ecdadına sahip çıkmak yerine onlara hakaret edenlerin arkasından gidersek daha başımıza çok felaketler gelecek.
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