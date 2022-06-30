Akşener, PKK hamileri adına mı konuşuyor ki “Taviz verdik” diyor!

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya kendi şartlarını kabul ettirmesini, "Taviz vermek" olarak niteleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener büyük tepki çekti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talepleri ilk açıklandığında, Türkiye net bir tavır ortaya koydu.

Birilerinin “Diplomatik olmak gerekir” söylemlerinin tam aksine..

“Biraz esnek konuşmak gerekir” yumoşluklarının tam aksine..

“Devletler arasındaki ilişkilerde bu sert dil doğru değil” şeklindeki ezikliklerinin tam aksine..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öyle ikinci-üçüncü konumdaki isimlere söyletme şeklinde değil..

Bizzat kendisi, “İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyorlarsa, önce PKK’ya yardımlarını kesecekler. Türkiye’ye yönelik faaliyette bulunan terör örgütleri ile aralarına mesafe koyacaklar” dedi.

“Aksi takdirde bizden, bu iki devlet için NATO üyeliğine onay çıkmaz” diye devam etti.

Bu açıklamanın hemen ertesi günü..

Cumhuriyet gazetesinde bir emekli general konuşturuldu..

Emekli general Ali Er, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin terörle mücadelesindeki tezlerini dünya ülkelerinin dikkatine sunan açıklamasını, hem en üst konumdaki bir isim olarak bu açıklamayı yapmış olması açısından..

Hem de “elimizdeki tüm kartları aynı anda açık etmiş” olduğumuz iddiasıyla..

“Pazarlık imkanı bırakmadığımız” iddiasıyla eleştiriye tâbi tutmuştu..

Dün itibari ile..

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