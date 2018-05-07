Akşener, Muharrem İnce görüşmesini iptal etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Dün gece İYİ Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 7 İYİ Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.