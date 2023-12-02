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Gündem Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak
Gündem

Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak

Yeniakit Publisher
2023-12-02 08:48:00 -
Akşener milletvekillerinin ağzını kapattı! GİK toplantısına kadar kimse konuşmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin yerel seçime yönelik iş birliği teklifinin görüşüleceği GİK toplantısına kadar, partililere konuşma yasağı getirdi. Akşener, iş birliğinin İYİ Parti açısından avantaj ve dezavantajları üzerine çalışmaları için kurmaylarına da talimat verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin iki parti arasında iş birliği önerisini İYİ Parti hafta sonu çalışacak. Pazartesi günü GİK’e sunulacak teklifi Akşener genel başkan yardımcıları ve meclis yönetimi ile değerlendirmeye alacak. Akşener, istişarelerin sızmaması uyarısında bulundu. Parti sözcüsü ve kendisinin dışında GİK’ten alınacak karar öncesi ve sonrası kimsenin konuşması istenmiyor.

SON KARARI AKŞENER VERECEK

CHP’nin teklifi İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından da masaya yatırılacak. Partinin iş birliği yapması veya yapmaması konusunda ne gibi sandıktan ne gibi sonuçların çıkabileceği ortaya konacak. Çıkacak tespitler GİK üyeleri ile paylaşılacak. Seçim İşleri Başkanlığının çalışması ve GİK’deki hava çerçevesinde Akşener, son kararı verecek.

Gözler Kılıçdaroğlu’nu aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parlamentoda görev yapmış önceki dönem 83 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Kongrede Özel’e yenilerek koltuğunu devreden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmaya gelmemesi dikkat çekti. Toplantıda konuşan Özel, eski vekillere, partinin üzerinden ellerini çekmemelerini ve eleştirilere açık olduklarını söyledi.

Özel’in ilk sınavı kamp

CHP seçim gündemiyle Antalya’da kampa giriyor. Ancak parti içinde oturmayan dengeler ve yaklaşan yerel seçime ilişkin hesaplar kampı kritik bir buluşmaya çevirdi. Kapalı kapılar ardında yapılacak kamp Genel Başkan Özgür Özel’in de liderlikte teşkilat, grup ve adaylar üçgeninde ilk ciddi sınavı niteliğinde. Manavgat’ta düzenlenen kampa CHP’nin TBMM'deki 130 milletvekili bir araya gelecek. Kampa son kurultay sürecinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tutum takınan milletvekilleri de katılacak.
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ZORLAYABİLİRLER

Bu açıdan yönetim kurultayda iki tarafı da destekleyen tarafların ilk buluşması olacak. Mart 2024’te yapılacak yerel seçim ağırlıklı nabız yoklama şeklinde geçecek kampta yasama faaliyetleri, bütçe görüşmelerinin değerlendirilmesi gibi konular da var. Liderlikte ilk kampı olan etkinlik Özel’in de ilk ciddi sınavı olacak. Milletvekilerinin Özel’i soruları ile zorlayacağı belirtilirken, vekillerin yeni MYK’dan da beklentileri dillendirilecek.

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Yorumlar

Gıt gıt gıdaak

Gike kadar gık yok, tamam mı lan vükelâlar
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