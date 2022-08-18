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Siyaset Akşener mağduru vatandaş yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Akşener mağduru vatandaş yaşadıklarını anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'yalancı' diyerek bağırdığı, korumalarının da yaka paça uzaklaştırdığı vatandaş Eyüp Baş, yaşadığı olayın detaylarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 20:24:00 - 2022-08-18 20:25:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Esenyurt’ta katıldığı ziyarette tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan vatandaş Eyüp Baş, “2014 yılında teröristler Cengiz Akyıldız’ı şehit ederken bizi salmadı, orada aynı cengaverliği yapmadı, ama bugün iki tane partilisi darp edildi diye kalkmış burada cengaverlik yapıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’u ziyaret ettiği sırada Eyüp Baş isimli vatandaş “Sen yalancısın, yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi. Ardından Baş, korumalar ve partililer tarafından yaka paça alandan uzaklaştırdı.

Yaşanan olay hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Baş, “Yıllardır biz Meral Akşener hanımefendinin peşinden koştuk. 2007 yılında milletvekili oldu. O zamandan beri peşinden koştuk. Bizleri bu şekilde kullandıktan sonra bize gelip Buğra Kavuncu’nun bize ‘teröristler’ demesi benim bir vatandaş olarak ağrıma gitti” ifadelerini kullanarak neden tepki gösterdiğini anlattı.

"Şerefsizler mi onu 2007’den 2016 ya kadar milletvekili yaptı?"

 

Eyüp Baş, “Buğra Kavuncu’ya ‘Bu davadan terörist çıkmaz’ demiyor ama burada gelip ahkam kesiyor. 2014 yılında seçim bürosu basıldı ve Cengiz Akyıldız teröristler tarafından şehit edildi. Orada aynı cengaverliği yapmadı, ama bugün burada iki tane partilisi darp edildi diye kalkmış cengaverlik yapıyor. Benim asıl tepkim bunaydı. Biz o gün Esenyurt’u didik didik edecektik ama bizi salmadı ve önümüze yazmasını attı. Bunu ona söylediğimde beni yalanladı. Bunun sebebi ise suçluluk duygusuydu. Bizim Meral Akşener’i tanıdığımız kadar onun oğlu tanımaz. Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı. Ben bu kadının peşinden koşarken benim oğlum 2 yaşındaydı. Şimdi bana şerefsiz diyecek öyle mi? Şerefsizler mi onu 2007’den 2016 ya kadar milletvekili yaptı?” dedi.

"Meral Akşener’den sonra kendi ablama bile abla demeye korkuyorum"

Akşener’in kendisine ihanet ettiğini belirten Baş, “Ben çocuğumun süt parasıyla onun seçim bürosunun elektrik faturasını ödedim. Meral Akşener’den sonra kendi ablama bile abla demeye korkmaya başladım. Biz onu abla bildik ve bu davada onu sevmiştik. Şimdi kalkıp burada bize şerefsiz diyemez” diye konuştu.

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