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Siyaset Akşener Kılıçdaroğlu'nun evdeki pazarlık teklifini ifşa etti! Gündeme bomba gibi düşecek
Siyaset

Akşener Kılıçdaroğlu'nun evdeki pazarlık teklifini ifşa etti! Gündeme bomba gibi düşecek

Yeniakit Publisher
2023-09-06 19:09:00 - 2023-09-06 19:13:07

Seçimler bitmesine rağmen altılı masanın skandalları devam ediyor. Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine 60 milletvekili teklif ettiğini itiraf etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde 6’lı masadaki pazarlıklar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

CHP listelerinden 6 partinin 39 milletvekili çıkardığı seçimde Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye de milletvekili teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’i evinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP listelerinden 60 milletvekili teklifi götürdüğü ancak red cevabı aldığı öğrenildi.

Görüşmeyi ilk kez paylaşan Meral Akşener, Fatih Altaylı’nın Youtube sayfasında yayınlanan röportajında şunları söyledi:

“Bunlar bilinsin istiyorum çünkü çok dedikodu var. Mesela Kemal Bey geldi bize, hatta evime geldi seçimden önce. Liste mevzusunda ‘60 milletvekili verelim size’ dedi. ‘Hepimiz cümbür cemaat ortak girelim’ dedi. Dedim ki ‘Ben bunu mümkün değil yapamayız. Çünkü biz ayrı gireceğiz.’

Yani oradan tokat, buradan tokat… Ben bunun için parti kurmadım.”
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