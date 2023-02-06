Akşener, Kılıçdaroğlu'nu böyle tongaya düşürecek! Türkiye bunu konuşacak

Kurtuluş Tayiz, Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmezse Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu "bağımsız aday" olarak seçime sokmaya hazırlandığını ileri sürdü.

"Bunu yaparken Kılıçdaroğlu'nu 'kaprisli ve inatçı', 'halkın isteklerine, tercihlerine kulak tıkayan' taraf gibi göstermek istiyorlar. Akşener ve İmamoğlu'nun ise 'mağdur' olan taraf görünmesi gerekiyor. Altılı masanın bir türlü adayını açıklayamamasının arkasında işte bu örtülü taktik çekişme yatıyor. Kılıçdaroğlu erken bir adaylık ilanı içine girerse Meral Akşener, rahat rahat İmamoğlu'nu onun karşısına 'bağımsız aday' olarak çıkarıp CHP'yi de onunla bitirecek" ifadelerini kullanan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet cephesinde açık-örtülü bir dövüş yaşanıyor. Özellikle İYİ Parti ve CHP arasında.

Kavganın adaylık kavgası olduğu konusunda herkes hem fikir. Kemal Bey, kendi adaylığında ısrarlı. Bu yüzden Kemal Bey'in üzerine farklı gitmeye başladılar.

İYİ Parti cephesinden Kemal Bey'i hedef alan ve kişiselmiş gibi görünen açıklamaların çoğu aslında tek merkezden yönetiliyor ve son derece planlı bir çalışmanın parçası.

Görüntüye, centilmen açıklamalara, nezaketi elden bırakmayan laflara, gülücüklere falan hiç aldanmayın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı ciddi bir psikolojik harp yürütüyor. Kemal Bey'i tahrik ederek hata yapmaya, duygusal tepki vermeye zorluyorlar.

Peki amaçları ne?

Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmezse Meral Akşener İmamoğlu'nu "bağımsız aday" olarak seçime sokmaya hazırlanıyor.

Fakat, bunu yaparken Kılıçdaroğlu'nu "kaprisli ve inatçı", "halkın isteklerine, tercihlerine kulak tıkayan" taraf gibi göstermek istiyorlar.

Akşener ve İmamoğlu'nun ise "mağdur" olan taraf görünmesi gerekiyor.

Altılı masanın bir türlü adayını açıklayamamasının arkasında işte bu örtülü taktik çekişme yatıyor. Kılıçdaroğlu erken bir adaylık ilanı içine girerse Meral Akşener, rahat rahat İmamoğlu'nu onun karşısına "bağımsız aday" olarak çıkarıp CHP'yi de onunla bitirecek.

Kılıçdaroğlu erken öten horoz olmak istemediği için ihtiyatlı davranıyor; adaylığında tam bir mutabakat sağlanana kadar böyle devam edecek.

Kemal Bey'i tahrik etmeyi başarırlarsa CHP'yi suçlu, İYİ Parti ve İmamoğlu'nu ise "mağdur" gösterip seçimlere çifte adayla gitmeye çalışacaklar.

Kemal Bey, Akşener ve İmamoğlu'nun tongasına düşerse hem partisi hem kendisi açısından trajik bir sonla karşı karşıya kalacak. Bu durumda Kılıçdaroğlu, Akşener onaylamadığı sürece adaylığını ilan etmez. Önce Akşener'in harekete geçmesini bekler; Akşener, İmamoğlu'nu aday yaparsa Kemal Bey de aday olmak yerine büyük ihtimalle Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı onun karşısına çıkarıp kenardan izlemeye geçer. Kendisini ve partisini tuzağa düşmekten kurtarır. Her halükârda altılı masayı büyük bir kavga ve gürültü bekliyor."