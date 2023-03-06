Akşener, Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik 'dokunulmayacaklar listesi' vermiş! İçinde...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesi başlayan gerilim, bugün saat 15:40 itibariyle sona erdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, "İkiniz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız olur" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu görüştü. Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Saadet Partisi'nde Altılı Masa yeniden kuruldu.

Öte yandan, Ankara kulisleri bomba bir iddiayla çalkalandı.

Kısa Dalga yazarı Ayşe Yıldırım, Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın 2 Mart tarihli toplantısından kısa süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik bir liste verildiğini belirterek, "Seçilmesi halinde dokunulmayacaklarına dair güvence istenilen bir liste. İçinde kimlerin olduğunu tahmin edersiniz. İşte bu liste ve talep Kılıçdaroğlu’nu çok öfkelendirmiş" diye yazdı.



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