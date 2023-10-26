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Gündem Akşener, İsrail ordusuna katılsın!
Gündem

Akşener, İsrail ordusuna katılsın!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 10:51:00 -
Akşener, İsrail ordusuna katılsın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Akşener, İsrail ordusuna katılsın!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Aksa Tufanı harekatı sonrası İsrail’i rezil rüsva eden Hamas’a “terör örgütü” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İsrail’in Gazzelileri füzelerle topluca öldürmeye başladığı ilk günlerde, HAMAS’ı terörist örgüt ilan eden Meral Akşener, batılıların dili ile konuşmayı sürdürüyor.

Batı dili hafif kalır.

Batı uşaklığını sürdürüyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir yanda çocuk-kadın demeden öldüren, hastane bombalayan terör devleti var..

Bir yanda, adım adım toprakları işgal edilen, Filistin halkı var..

Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sırtındaki yumurta küfesine rağmen haykırdı: “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur”

Haydi çakma milliyetçi.. Çık ve söyle..

HAMAS, işgal edilen toprakları için mücadele vermiyor da, bir başka devletin topraklarını mı almaya çalışıyor?..

Akşener, öyle bir utanmazlık içine düşmüş ki, PKK ile HAMAS’ı kıyaslamaya kalkıyor..

Anadolu’da daha önce PKK’lıların bir devleti vardı da, Türkiye burayı işgal edip, PKK’lıları dışarı mı attı?

Ki, şimdi PKK’lılar, Anadolu’nun bir kısmını almaya kalkıyor..

Ki, Filistin’in kendi topraklarını kurtarmak için yaptığı mücadele, Akşener tarafından terörizm olarak damgalanıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

u

feto ..

resat

israilin etrafındakilerde ve afrikadaki asyadaki ülkelerde bunun gibi ,kendilerine hizmet edenlerin devamını ve edecekleri ,devlette ve sanayide ,ekonomide , hatta nato kanalıyla askeriyede yerleştirip onları beslediler ,hala fon adı altında gazetecilikte ,tv cilikte, destekledikleri dekontlarıyla ıspatlıdır ,şimdi de katliamlarını birkaç cılız sese rağmen rahatça yapıyorlar,açıkça islamı ve müslümanı terörist ,olarak hedefe koydular ,hergün öldürüyorlar ,,neden dünyanın heryerinde askeri darbeler hep müslümanım ,islam birliğinden yanayım diyenlere yapılıyor, taaaa birinci dünya savaşından beri ,bakın bu işin başında ta osmanlının yıkılışında yıkmak için birleşenler ,bugünde israilin arkasında saf tutuyor ,hala bu mücadelenin ,HAK İLE BATILIN savaşı olduğunu anlayamıyorsunuz ,öldürenler açıkça ilan ettikleri halde hala yurtta sulh cihanda sulh ile uyuyanlardanmısınız ,,müslümanın ülkesinde sulh yok ise cihandaki sulh un adı cihanda değilde gavuristanda ,zalimistanda ki sulhun temini olmuyormu,ülkesine çökeceksin ,denizine çökeceksin ,petrolüne ,madenine ,çökeceksin ,sonrada sakın ha , sessiz ol SESSİZ ÖL ,etrafı rahatsız edipte teröristlik yapmayın diyeceksin ,bu durumuda içerdeki beslemelerine tasdik ettireceksin , oh ne ala düzen ,çıkmassa bir bozan ,çıkar ,elbette, müslümanların gazzede mülk sahibi sanan gafil gavur,onlarda kiracı tüm insanlar gibi ,onları oldürebilirsin ,sanmaki o mülk senin oldu ,sende kiracısın ,mülkün sahibinin müsade ettiği kadar ,
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