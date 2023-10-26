Akşener, İsrail ordusuna katılsın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Aksa Tufanı harekatı sonrası İsrail’i rezil rüsva eden Hamas’a “terör örgütü” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İsrail’in Gazzelileri füzelerle topluca öldürmeye başladığı ilk günlerde, HAMAS’ı terörist örgüt ilan eden Meral Akşener, batılıların dili ile konuşmayı sürdürüyor.

Batı dili hafif kalır.

Batı uşaklığını sürdürüyor..

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Bir yanda çocuk-kadın demeden öldüren, hastane bombalayan terör devleti var..

Bir yanda, adım adım toprakları işgal edilen, Filistin halkı var..

Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sırtındaki yumurta küfesine rağmen haykırdı: “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur”

Haydi çakma milliyetçi.. Çık ve söyle..

HAMAS, işgal edilen toprakları için mücadele vermiyor da, bir başka devletin topraklarını mı almaya çalışıyor?..

Akşener, öyle bir utanmazlık içine düşmüş ki, PKK ile HAMAS’ı kıyaslamaya kalkıyor..

Anadolu’da daha önce PKK’lıların bir devleti vardı da, Türkiye burayı işgal edip, PKK’lıları dışarı mı attı?

Ki, şimdi PKK’lılar, Anadolu’nun bir kısmını almaya kalkıyor..

Ki, Filistin’in kendi topraklarını kurtarmak için yaptığı mücadele, Akşener tarafından terörizm olarak damgalanıyor..

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