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Akşener imza sürecini noktaladı! İmza sayısı kaç oldu?

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener için 234 bin imza toplandığını ve imza sürecinin partileri için noktalandığını duyurdu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:57
Akşener imza sürecini noktaladı! İmza sayısı kaç oldu?

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanma sürecinin noktalandığını belirterek, "Amaca ulaşılmıştır. Teşkilâtlarımızdan aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz" dedi.

"AN İTİBARİYLE 234 BİN İMZA TOPLANMIŞTIR"

Aydın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan yüz bin imza, 4 Mayıs 2018 tarihinde ilk altı saatte milletimizin olağanüstü teveccühü ile tamamlanmıştır. An itibariyle 234 bin imza toplanmıştır.

İMZA SÜRECİ NOKTALANDI

İmza vererek İyilik Hareketi'ne gönül veren tüm seçmenlerimize ve onlara coşkuyla eşlik eden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Amaca ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra teşkilâtlarımızdan artık imza sürecini noktalamalarını ve aynı heyecanla 24 Haziran büyük seçim zaferi için seferber olmalarını rica ediyoruz. 25 Haziran'da doğacak büyük İyi'lik güneşi Türk milletine şimdiden kutlu olsun.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:57
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YORUM YAZ

  • saddisaddi27 dk önce
    karıya oy verecek bunca (islam ret etse dahi, islamı bir kenara bırakan, müslümanlığı kurban kesmekten ibaret) cahil varmış,güle güle güzel ülkem. O kadar cahiller ve ahmaklar ki RTE giderse Türkiye 30 gün içinde işgal edilir. haberleri yok.
  • MsfrMsfr50 dk önce
    Fetocu oldugu boylece ispatlanmistir.
  • HabibHabib11 dk önce
    Hele bir şu imzaları kimlerin attığı bir incelensin bakalım.Özellikle ilk gün atanlar.Bakalim meral tüm imzaları devlet beye gönderecek mi? Tabiki de hayır
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