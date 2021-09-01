Akşener-İmamoğlu yakınlığı! 'Kılıçdaroğlu'na karşı sağcı cephe oluşmuş durumda'

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GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Gariban solculara hep nal toplamak kalıyor'

İP'li Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakınlığına dikkat çeken Aktaş, "İBB seçimi yapıldığı günden bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İmamoğlu-Akşener ittifakı, İmamoğlu-CHP ittifakından daha güçlü olmuştur." diyerek, dikkat çeken şu tespiti yaptı:

"Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı 'sağcı cephe' oluşmuş durumda. Gariban solculara hep nal toplamak kalıyor."

İP Genel Başkanı'nın kamuoyunda tepki ile karşılanan sözleri söyleydi:

"1453'te, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi."