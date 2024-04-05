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Siyaset Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a açtı ağzını yumdu gözünü: Hırsızlar!
Siyaset

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a açtı ağzını yumdu gözünü: Hırsızlar!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:55:00 - 2024-04-05 23:11:25

Bir zamanlar 'abla-kardeş' ilişkisiyle medyaya samimi pozlar veren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası kente teşekkür ziyaretinde bulundu. İlk olarak Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Akşener ardından da Belediye Caddesi üzerinde bulunan otoparkta partililerle iftar programında buluştu. Programa, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve il teşkilatı üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulümler

Nevşehir'de çok mutlu bir sofranın başında olduklarını belirten Akşener, "Şu anda Gazze'de ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Yani, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Analar çocuklarına yemek yediremiyor. Milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Cenabı Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Ama diğer tarafta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını Çinli zalimler alıyor, kamplara götürüyor. Bir ailenin erkeklerini alıyor, onları da işçi olarak işçi kamplarına götürüyor. O evde kalan kadınların başına da her eve 2 Çinli erkek konuluyor.

Gazze'de evladını doyuramayan, gözünün önünde katil Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden, gözünün önünde açlıktan eriyerek ölüp giden evladını onun karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Öbür tarafta vücudundan koparılarak küçücük çocuğun alınıp Çinlileştirmek üzere Müslümanlığından ayırmak üzere Çinli olması için kamplara götürüldüğü, babasının ise çalışma kamplarına köle olarak çalıştırılmaya götürüldüğü her evin içine 2 tane Çinli erkek yerleştirildiği bir Doğu Türkistan düşünün. Buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları düşünün" ifadelerini kullandı.

"Kefil olup seçilmesine vesile olduklarımız hırsız çıktı"

İsim vermeden CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alan Akşener, 'hırsızlar' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

Akşener şöyle konuştu:
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"Bugün benim Türkiye'nin geleceğine ve sonrasına yönelik umudum arttı. Yani ne demek istiyorum? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda, çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil. O sizin yani milletimizin bize verdiği bir mesaj. O mesajı alır, düşünür, gereğini yani o mesajın bize verdiği şöyle çalışın, böyle deyin, böyle konuşun, şunu şöyle yapın mesajını alır değerlendirir. Elbette ki onun ortaya koyduğu yol haritasına uyarız. Ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü bir hakkın iadesi var" diye konuştu.

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