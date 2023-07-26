Akşener-İmamoğlu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kurultay sonrasında…
CHP’de yaşanan süreci İYİ Parti’nin sessiz ve derinden izlediğine işaret eden Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Akşener İmamoğlu’nu istiyor. Kazansa da kaybetse de işine gelir. Siyasette harmanlanma olabilir. CHP kurultayı sonrasını bekliyor” iddiasında bulundu.
CHP’de yaşanan süreci İYİ Parti’nin sessiz ve derinden izlediğine işaret eden Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Akşener İmamoğlu’nu istiyor. Kazansa da kaybetse de işine gelir. Siyasette harmanlanma olabilir. CHP kurultayı sonrasını bekliyor” iddiasında bulundu. Özçelik, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:
“CHP’deki iç mücadele…
Çapı giderek büyüyor…
(…) Kurultay süreci gözleri karartmış…
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Peş peşe yapılan toplantılar…
Kılıçlar çekilmiş durumda…
DIŞARIDAN MÜDAHALE
Gerilim sadece içeride yaşanmıyor.
Dışarıdan da müdahaleler başladı.
Bazı gazeteciler işi iyice azıttı.
Sanki CHP “delegesi” gibiler.
Süreci yönlendirmeye çalışıyorlar.
Kullanılan dil, yenilir yutulur değil.
“Yandaş”lardan şikayet ederlerdi.
Şimdi İmamoğlu’nun gazetecileri…
Kılıçdaroğlu’nun gazetecileri var.
Ağır ifadeler de kullanılıyor.
Kimin kimden maaş aldığı konuşuluyor.
İYİ PARTİ
İYİ Parti sessiz ve derinden izliyor.
“Akşener İmamoğlu’nu istiyor.
Kazansa da kaybetse de işine gelir.
Siyasette harmanlanma olabilir.
CHP kurultayı sonrasını bekliyor.
Kartlar yeniden karılabilir” deniyor. (…)”