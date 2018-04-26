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Akşener ile görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi: Kısa görüşmelerin...

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile İP lideri Akşener görüştü. Görüşme 17 dakika sürdü.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:47
Akşener ile görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi: Kısa görüşmelerin...

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30’da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü.

"KISA GÖRÜŞMENİN AÇIKLAMASI OLMAZ"

17 dakika süren görüşmeyle ilgili Karamollaoğu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

BU HAFTA 2. GÖRÜŞME

İkili geçtiğimiz salı günü de bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

BARAJI AŞABİLMEK İÇİN...

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermek isteyen Karamollaoğlu, bu konuda Meral Akşener'i ikna edemedi.

Adaylıktan çekilmeyen Akşener, Saadet Partisi ile milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak bakıyor.

Bu ittifakla SP ile İP'in barajı aşması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:47
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