Akşener ile de o gizemli yerde görüşmüştü! CHP MYK'sında Mariott Otel detayı...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeden Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında ikili zirvenin gerçekleştiği Mariott Otel, yine gizemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun aynı otelde bu sefer de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştuğu iddia edildi.

İddia Yarkadaş'a ait!

CHP MYK'sı belirlenmeden önce Ekrem İmamoğlu ile Kamal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkez binasında yaptıkları 2 görüşmenin ardından 2. görüşmelerini Pazar sabahı Mariott Otel'de yaptıklarını belirten Yarkadaş, MYK listesinde İmamoğlu'na yakın bir ismin olmadığını da vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott’ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu’ndan gelmişti.)



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