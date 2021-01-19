Akşener, HDP’siz ittifak arayışında

Hakkı Bilir İstanbul

CHP ve HDP ile yaptıkları gizli ittifak iyice su yüzüne çıkan İYİ Parti’nin yeni bir ittifak arayışına girdiği iddiaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü. HDP ile olan siyasi yakınlaşmasını tabanına açıklamakta güçlük çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’yle ‘zoraki bir ittifak’ arayışına girdiği siyasi kulislerde konuşuluyor. Milliyetçi tabanlı STK temsilcileri ise İYİ Parti’nin teşkilatlarını bir arada tutulabilmek adına bu adamı atmış olabileceğine işaret ediyor.

Teşkilatlar dağılmanın eşiğinde

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter, “CHP ve HDP ile yaptıkları ittifak ifşa olduktan sonra İYİ Parti’nin yapması gereken tek şey yeni bir ittifak arayışıydı. Zira aksi türlü tabanına bu durumu anlatamadığı gibi gelecek seçime kalmadan teşkilatları dağılırdı. Akşener bu gerçeği gördü. HDP ile bağları koparıyormuş gibi görünerek, AK Parti’den oy tırtıklamak amacıyla kurulan diğer partilerle seçim işbirliği yapacak gibi duruyor” dedi. İYİ Parti’nin tabanının uzun süredir rahatsız olduğunu kaydeden İlter, “Eğer ittifakın dümenini kırmasalar, teşkilatlar onlardan kopacaktı. İYİ Parti’nin içinde vatan millet sevgisi olan arkadaşları bu durumdan muzdarip. Akşener bunu gördü. HDP ile bağları koparıyormuş gibi görünerek, AK Parti’den oy tırtıklamak amacıyla kurulan diğer partilerle seçim işbirliği yapacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

İyi parti tabanı rahatsız

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “İYİ Parti, MHP’yi yeterince milli duruş sergilememekle itham edenlerin kurduğu bir partiydi. Bugün geldikleri nokta, Demirtaş güzellemeleri, anayasa çalışmaları ve kahvaltı masaları oldu. İYİ Parti’nin tabanında milli hassasiyet çok yüksektir. Türkiye’ de birbirine en uzak siyasi yapılar, milliyetçilerle HDP’liler, milli görüşçülerle CHP’lilerdir. Onları kimin bir araya getirdiği ise bugün herkesin malumu. İYİ Parti, umarım içine düştükleri zilletin farkındadır ve gaz almaktan ziyade gerçekten yeni bir arayışa girmiştir” açıklamasında bulundu. HDP ile yapılan ittifakın teşkilatlarda huzursuzluğa neden olduğunu kaydeden Baran, “Umarım bu arayış tabanın gazını almak için değil de gerçekten HDP ile yapılan ittifakın hata olduğunu görmeleri sebebiyle ortaya çıkmış bir çabanın ürünüdür” dedi.