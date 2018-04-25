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Akşener: Gül'ün aday olmasını isterim

Siyaset kulisleri, 24 Haziran'da seçime giderken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceği konuşuluyor. Ancak Gül'ün adaylığının Akşener'in geri çekilmesiyle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:57
Akşener: Gül'ün aday olmasını isterim

CHP'nin Akşener'i ikna turları yaptığı kulislere yansırken dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da İYİ Parti lideriyle görüştü. Saadet Partisi liderinin yaptığı bu görüşmede Akşener'i ikna için çaba harcadığı öne sürüldü.

Bu gelişmeler yaşanırken Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan Akşener, tekrar çekilmeyeceğinin sinyalini verdi. Akşener, şunları söyledi:

“Bir yıldır siyasette önemli şeyler söylüyorum. ‘Adayım’ diyorum, vatandaşın karşısına böyle çıktım. Net tavrımdır, adayım. Ben çekilmiyorum. Keşke Sayın Abdullah Gül de aday olsa, ben çok sevinirim. Nasıl bir yöntem olur bunu bilemem. Geri adım atmayacağım."

Akşener, “Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İYİ Parti ve DP oluyor gibi görünüyor” dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:57
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