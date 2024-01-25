Akşener 'gençliğime benzetiyorum' diyerek Erzurum adayını açıkladı

Erzurum Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için Erzurum’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce il başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi’ndeki aday tanıtım programına katılan Akşener, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve bazı ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Şerefle, mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim ki Adana, Antalya Samsun'dan sonra dördüncü büyük şehrimizde kadın aday çıkarıyoruz. Biz bu şehirlerdeki bu kadın adaylarımız son derece iddialı kadınlar. Canan Hanım zaten Erzurum'da İYİ Parti kurulduğundan itibaren içimizde yer alıp yani hak ettiği şeyler takdim edilemediği halde mücadeleden, parti içinde kalmaktan, hayallerini partimizle birleştirip, Türkiyemizle birleştirip, İYİ Parti'yle Türkiye'ye güzel şeyler, iyi şeyler olacağına inanıp asla o hayallerini gerçekleştiremediği için partisine küsüp hakaret edenlerden olmamıştır. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ve hep zor görevlere talip olmuştur.

Erzurum adayını kendi gençliğine benzeten Akşener, "Canan Hanım'ın, İYİ Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması için çok çalışması inanıyorum. Ben de gelip çalışacağım." diye konuştu.

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Bu sıralarda zaman zaman bıçaklandığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kimi zaman kalbimden, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum ve bugün burada o yaralarım sağalıyor, derman oluyorsunuz, Allah razı olsun. Allah Nene Hatunlara layık olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah" dedi.

Konuşmalardan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Canan Uçar, Palandöken ilçe Belediye Başkan adayı Ömer Özden, Narman ilçe Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen, İspir ilçe Belediye Başkan adayı Nizamettin Aras, Tortum ilçe Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük, Uzundere ilçe Belediye Başkan adayı Salim Özdil, Çat ilçe Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya ve Şenkaya ilçe Belediye Başkan adayı Şentürk Alver açıklandı.