Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek istiyoruz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika görüşen iki lider ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten Uysal, "Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, inşallah Türkiye'nin altını çizmeye, kılavuzu olmaya gayret olduğumuz noktada, potansiyelini açığa çıkarabilmek, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum" dedi.

AKŞENER: YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞ GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten Akşener ise şunları söyledi:

"Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye'ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız. Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken başbaşa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah, her şey umduğumuz gibi olacak ve sayın genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak."