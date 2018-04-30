Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek istiyoruz

İYİ Parti'yi ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşen Meral Akşener, partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve Saadet Partisi ile birlikte yürümeyi arzu ettiğini söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:45
Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek istiyoruz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika görüşen iki lider ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten Uysal, "Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yaparak, inşallah Türkiye'nin altını çizmeye, kılavuzu olmaya gayret olduğumuz noktada, potansiyelini açığa çıkarabilmek, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum" dedi.

AKŞENER: YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞ GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten Akşener ise şunları söyledi:

"Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye'ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız. Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de daha huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken başbaşa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah, her şey umduğumuz gibi olacak ve sayın genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:45
  1. Saadet Partisi
  2. Meral Akşener
  3. Gültekin Uysal
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti herkes onu aradı
    1. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    2. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    3. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    4. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    5. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    6. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    8. Karabük’te ürküten yangın!
    9. Netanyahu İran'la ilgili konuşacak
    10. Beşiktaş'a kötü haber! Hisseleri dibe..
    11. Gebelikte ağrı kesici kullanmak doğru..
    12. 1 Mayıs öncesi 'Türkiye Güven Huzur'..
    13. CHP adayının ne zaman açıklanacağı..
    14. Türkiye'ye maliyeti 200 milyar dolar,..
    15. Akşener'e yol arkadaşından ziyaret!
    16. Her 7-8 çocuktan biri astım hastası
    17. Aynaya bakın ve hangi vitamininizin..
    18. 7 yılda 8 kat büyüyen DeFacto’da fiyat..
    19. Bağcılar’da 1 milyon liralık gasp..
    20. Bacaklarınız ağrıyorsa bel fıtığı..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'