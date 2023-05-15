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Siyaset Akşener, Davutoğlu ve Babacan'dan yeni açıklama
Siyaset

Akşener, Davutoğlu ve Babacan'dan yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-15 00:49:00 -
Akşener, Davutoğlu ve Babacan'dan yeni açıklama

7'li koalisyonun liderlerinden Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı.

Türkiye genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürürken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44 bandında oy alabildi.

Oy sayımı devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı.

Akşener: Kazanıyoruz

Oy sayımı devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk açıklamasını yaptı. Akşener, "Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda. Kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan: Tüm kadrolarımızla sahadayız

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ise, "Sandık başındaki arkadaşlarım, son ana kadar sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Sonuç algı oyunlarıyla değişmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez" dedi.
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