Akşener çok sinirli: Savaş ilanı olarak görüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Uşak'ta konuşan Meral Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, şunları söyledi:

- Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. İlk defa -ben böyle komplo işlerine pek inanmam da- partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş. Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına...

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"BUNLAR CHP'DEN ADAY OLACAKLARMIŞ"

- Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış... Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.

"BİZ BUNU DYP'DE YAŞADIK"

- Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar...