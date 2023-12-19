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Gündem Akşener çok sinirli: Savaş ilanı olarak görüyorum
Gündem

Akşener çok sinirli: Savaş ilanı olarak görüyorum

Yeniakit Publisher
2023-12-19 13:30:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Uşak'ta konuşan Meral Akşener, "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, şunları söyledi:

- Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. İlk defa -ben böyle komplo işlerine pek inanmam da- partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş. Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına...
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