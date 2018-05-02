Akşener, CHP'yi parmağında oynatıyor

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce “Hodri Meydan” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 gündür aday açıklamaması parti içinde büyük tepki çekti. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun belirlediği bazı isimlere ittifak partilerinin sıcak bakmadığı öne çıktı.

KESİCİ VE BÜYÜKERŞEN’E VETO

Kılıçdaroğlu’nun Konya’daki belediye başkanları toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e “Türkiye’yi dolaşmaya hazır mısın?” dediği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra sağ kesimin de oylarını alabilecek İlhan Kesici ismi ortaya atıldı. Ancak hem Kesici hem Büyükerşen, Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu’nun sıcak bakmadığı öğrenildi. Büyükerşen’in ilerlemiş yaşı, İlhan Kesici’nin de daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı seçim kaybetmesinden ötürü kabul görmedi. Olası bir ikinci turda hem İP hem de Saadet Partisi tabanından oy alabilecek bir ismin belirlenmesi için karar çıktı. Kılıçdaroğlu parti dışından aday gösterebileceklerini açıkladı.

GENELGEYİ TAKAN YOK!

CHP’de yaklaşık 24 il başkanı ile onlarca ilçe başkanı 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. CHP Genel Merkezi, istifalardan önce teşkilatlara yolladığı genelgede, boşalan il ve ilçe başkanlıklarına Genel Merkez’in görüşünü almadan atama yapılmamasını istemişti. Ancak birçok il ve ilçe başkanının yerine Genel Merkez’den izin alınmadan atama yapılması parti yönetiminde rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ilk genelgeyle dikkate alınmayınca ikinci defa genelge yayımlanarak “Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın bilgisi olmadan herhangi bir seçim/atama yapılmamasını, Milletvekili Genel Seçiminde aday adayı olmayı düşünen ve bu nedenle görevlerinden istifa eden İl-İlçe Başkanlarımız yerine, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan seçim/atama yapılıncaya kadar, ‘Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcıları’nın vekalet etmesi hususunda önemle bilgilerinizi rica ederiz” denildi.

4 PARTİDEN ‘ESKİYE DÖNÜŞ’ İTTİFAKI

CHP, İP, SP ve DP, milletvekili seçimleri için ittifak konusunda anlaştı, cumhurbaşkanlığında herkes kendi adayını destekleyecek. Yarın resmi olarak açıklanacak ittifakın “Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı” adını kullanacağı ve CHP’nin cuma günü açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem

İnce’yi düşündüğü öğrenildi. İttifakın yayınlayacağı ilkeler beyannamesinde temel vaadin “parlamenter sisteme dönüş” olacağının altı çizildi. Seçimlerde “Cumhur İttifakı” karşısında daha fazla milletvekili çıkarma hesabı yapıldığı, 294-301 arasında milletvekili beklentisi taşındığı da vurgulandı.

CUMA GÜNÜ SAAT 10’DA AÇIKLIYORUZ

Seçimlere 50 gün kala aday ismi CHP kulislerinden yükselecek. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı adayımızı Cuma günü saat 10’da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz. Bütün Türkiye orada öğrenecek. Cuma gününü bekleyin” dedi.