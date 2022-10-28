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Siyaset Akşener-Baş görüşmesi öncesi bomba iddia! 'İYİ Parti'den aday olacak'
Siyaset

Akşener-Baş görüşmesi öncesi bomba iddia! 'İYİ Parti'den aday olacak'

Bugün yapılacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesi öncesi bomba bir iddia gündeme geldi. Baş'ın seçimlerde İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı olacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 15:29:00 -
Akşener-Baş görüşmesi öncesi bomba iddia! 'İYİ Parti'den aday olacak'

Ankara'da tüm gözler Meral Akşener-Hüseyin Baş'a görüşmesine çevrildi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’nda olmak istediğini açıklamış, "Ya bizi Milletİ İttifakı'na alın ya da neden almadığınızı açıklayın" çağrısı yapmıştı. BTP lideri Baş’a ilk yanıt İYİ Parti’den gelmişti. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia ise gündem yarattı.

Gözler Ankara'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün saat 17.00’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Sayın Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği duyuruldu.

'Trabzon adayı olacak' iddiası

Altılı Masa liderlerinin BTP'nin davet edileceğinden haberi olmadığını iddia eden Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti ile BTP arasındaki ilişkiyi kaleme aldığı yazısında, “Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İYİ Parti’den Trabzon’dan milletvekili adayı olacak” dedi.

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Yorumlar

Süleyman Kahraman

Trabzon ne yapacağını bilir.Haydar baş denilen ajan İran oyuncağı firlidağın oğlu bununda aynı yolun yolcusu olduğunu Trabzon biliyor..
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