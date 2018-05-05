Akşener balonu patladı! Sol medya İP'yi pompalıyor ama...
Sol medyanın bol bol şişirdiği Meral Akşener gerçeği ortaya çıktı. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:57
YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Cumhurbaşakanı adayı olan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katılım az oldu.
Meral Akşener'in Kilis mitinginde aradığı kalabalığı bulamadı. Sol medyanın sık sık parlattığı İP'ye Kilis halkı kulak asmadı.
Anadolu Ajansı'nın bugünkü mitingden yayınladığı fotoğraf gerçeği gözler önüne serdi.
İŞTE O FOTOĞRAF:
YORUM YAZ