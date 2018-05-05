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Akşener balonu patladı! Sol medya İP'yi pompalıyor ama...

Sol medyanın bol bol şişirdiği Meral Akşener gerçeği ortaya çıktı. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:57
Akşener balonu patladı! Sol medya İP'yi pompalıyor ama...

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Cumhurbaşakanı adayı olan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katılım az oldu.

Meral Akşener'in Kilis mitinginde aradığı kalabalığı bulamadı. Sol medyanın sık sık parlattığı İP'ye Kilis halkı kulak asmadı.

Anadolu Ajansı'nın bugünkü mitingden yayınladığı fotoğraf gerçeği gözler önüne serdi.

İŞTE O FOTOĞRAF:

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:57
  1. Kilis
  2. Kahramanmaraş
  3. meral akşener
  4. meral akşener hdp
  5. Meral Akşener mhp
  6. meral akşener aday mhp
  7. Meral Akşener miting
  8. Meral Akşener aday
  9. akşener miting
  10. cumhurbaşkanlığı seçimi

YORUM YAZ

  • zaidzaid35 dk önce
    bende tesadüfen oradaydim, ama sirfmeraktan ve acaba beles yiyecek icecek biseyler dagitirlarmi diye arkadasla gitmistik.
  • ahmetahmet49 dk önce
    sol akşeneri pompalamıyor ince bayıltacak akpyi
  • Osman sipahiogluOsman sipahioglu31 dk önce
    BU SALAKLAR BU MILLETI HALA APTALMI SANIYOR.KIM NE ETSIN FETOŞCU MAKBULEYI BU KADININ ASLI ISPANYA YAHUDISIDIR.2.BEYAZIT BUNLARI ACIDIĞI ICIN ISPANYADAN GEMILERE ALMIŞTIR.VE SELANIKE YERLESTIRMIŞTIR.AMA BUHAINLER NEYAPTI OSMANLIYI YIKTI.AYRICA BUKADIN MUSLUMAN DEYILDIR.KFR DIR OĞLUNU KILISEDE NIKAH KIYAN BIRI MUSLUMAN OLABILIRMI.BU ŞEYTANLAR MUSLUMAN KILIĞINA GIRMIŞ KFR LERDIR.IŞLERI MUSLUMAN TURK MILLETINE HAINLIK YAPMAKTIR.GOREVLERI BUDUR.BUNA OY VERENDE BUNLARDANDIR.
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