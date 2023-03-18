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Gündem Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?
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Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i gizli bir şekilde ziyaret etti. Akşener'in rüşvetten tutuklu bulunan birini cezaevinde ziyaret etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:04:00 - 2023-03-18 14:17:15
Akşener açıkla! Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan o kişiyi cezaevinde neden gizlice ziyaret ettin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i dün gizli bir şekilde ziyaret etti.

Özel izinle cezaevine giren Akşener, 35 dakika Çetin ile görüşürken, ziyaretin nedeninin Çetin'in birinci sıra milletvekili yapılmak istenmesi olduğu ileri sürüldü.
Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Avukat Eşref Bener Varol eşlik etti.

İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin halen rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklu bulunuyor.
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Yorumlar

hayro

RÜŞVET PARASI TEK BAŞINA YENMEZ.YUKARIDA Kİ KOLLAR AŞŞAĞIDAKİ İŞİ BİTİRİR .  

Meral akşener Ünal çetin ile ne konuşur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yandan yolsuzluk edebiyatı yaparken bir yandan da kendi partisinden Gökçeada Belediye Başkanı seçilen Ünal Çetin yolsuzluktan tutuklandığı halde, onu ziyaret ediyor..
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