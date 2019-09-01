0553 313 94 23

Akşehir’de Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 5.

01 Eylül 2019 Pazar 16:11
Akşehir’de Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 5. Geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası yapılan ödül töreniyle son buldu.


Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapılan ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Vekili Çakır Buğra, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği üyeleri, turnuvaya katılan sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz; turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya olmak üzere herkese teşekkür ederken, turnuvanın geleneksel olarak önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:11
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya..
    2. Konya metrosu ne zaman yapılacak? 
    3. Sandıklı’da 4 araç kazaya karıştı
    4. 40 yıl aradan sonra Koç Katım Şenliği..
    5. Daday’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    6. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman..
    7. Yol kontrollerinde 50 kişi yakalandı,..
    8. Gaziantep folklora doydu
    9. Karate şampiyonasına Kağıtspor damga..
    10. Faizsiz emekli kredi veriliyor mu?..
    11. Husumetli iki kişi arasında bıçaklı..
    12. Askeri araç modelleriyle tarihte..
    13. Trabzonspor'un son Kadıköy galibiyeti!..
    14. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    15. ABD'ye yaklaşan kasırga "Ölümcül..
    16. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan 2..
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    18. Yemenliler BAE’nin saldırılarını..
    19. Filipinler'de küçük uçak düştü: 8 ölü
    20. Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak