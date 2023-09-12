Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!
68 Aksaray Belediyespor'un taraftar grubu 68 Ergenekon, bu hafta sonu Aksaray'da oynanacak Amedspor maçına ilişkin net bir uyarıda bulundu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Amedspor ile 68 Aksaray Belediyespor, 17 Eylül Pazar günü Aksaray'da karşılaşacak.
68 Aksaray Belediyespor'un taraftar grubu 68 Ergenekon, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Maç günü, maç öncesi, maç sonrası şehrimiz, tek gayemiz ve ilk önceliğimiz olan Aksaray’da Amed SF taraftarını, formalarını, atkılarını şehrimizde görmek istemiyoruz" denildi.
Amedspor taraftarının geçmiş maçlarda PKK terör örgütüne ilişkin attıkları tezahüratlara ve çıkardıkları taşkınlıklara dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şehrimizde olaylara sebebiyet verecek, tezahürat, slogan, oluşum ya da gruplar görmemiz halinde müdahale etmekten asla çekinmeyeceğimizi ve geri adım atmayacağımızı siz değerli Aksaray taraftarına ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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