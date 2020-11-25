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Aktüel Aksaray'dan kaçan cinayet zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı
Aktüel

Aksaray'dan kaçan cinayet zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:57:29 -
Aksaray'dan kaçan cinayet zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İlçeye bağlı Kümbet köyünde T.A. (21) ile Tecir Görmüş (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, Görmüş'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların bildirmesi üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Görmüş, hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı T.A'yı yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerdeki polis ve jandarma birimleriyle irtibata geçti.

Afyonkarahisar Jandarma ekipleri T.A'yı, Otogar kavşağında bir yolcu otobüsünde gözaltına aldı.

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