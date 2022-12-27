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Kültür - Sanat Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı
Kültür - Sanat

Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı

Aksaray'daki Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare'de yapılan araştırma sonucunda eğilmenin devam etmediği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:32:00 -
Aksaray'daki tarihi Eğri Minare'deki "eğrilik araştırması" tamamlandı

Aksaray'daki Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare'de yapılan araştırma sonucunda eğilmenin devam etmediği belirlendi.

Aksaray kent merkezinde bulunan ve kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare olarak da anılan 8 asırlık Eğri Minare'yi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ziyaret ediyor. Minare, eğriliği dolayısıyla İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetiliyor.

Nevşehir Caddesi'nde yer alan 3,11 derece eğik, Eğri Minare için Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 yıl önce çalışma başlattı. Minarede "eğilmenin devam ettiği ve bir süre sonra yıkılabileceği" varsayımları üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, AA muhabirine, Aksaray'ın bir vakıf şehri olduğunu söyledi.

Aksaray'da 75'e yakın vakıf eseri bulunduğunu dile getiren Osmanlı, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı birçok çalışma var. En önemli çalışmalardan bir tanesi de kaynaklarda Kızıl Minare adı ile geçen Eğri Minare ile ilgiliydi. Eğriliğin neden kaynaklandığı, eğriliğin devam edip etmeyeceği veya minarenin yıkılma riski bilimsel yöntemlerle araştırıldı. 1 yıl süren çalışmada 12 sensör yerleştirerek minaremizi araştırdık. Eğim ölçerler, alüminyum kirişler vasıtasıyla minareye monte edildi. Yapısal takip yapıldı. 7/24 kayıt altına alınarak 1 yıl boyunca veri toplandı. Minarenin bulunduğu alanda zemin etüdü ve minarenin malzeme araştırması yapıldı. Bu çalışmanın sonunda eğilmenin devam etmediği ortaya çıktı. Yapının deprem de zarar görmemesi için de bir proje hazırladık."

- "Geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığını bilmiyoruz"

Osmanlı, Eğri Minare'nin büyük bir deprem haricinde yıkılmayacağını bilimsel olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Hazırlayacakları güçlendirme projesiyle minarenin depremde yıkılma riskini de en aza indireceklerini anlatan Osmanlı, "Eğri Minare'deki geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Minare sağlam bir zeminde. Herhangi bir zemin güçlendirmesi yapmaya gerek yok. Yapacağımız güçlendirme sadece deprem sarsıntısında yıkılmaması için olacak. Eğri Minare'mizi olduğu gibi korumaya çalışacağız. Yapılan bu çalışmayla Eğri Minare'deki eğriliğin devam ettiği efsanesini ortadan kaldırdık." diye konuştu.

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