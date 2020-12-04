  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:12:12 -
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, B.T. (33), M.K.Ö. (27), H.Ş. (21), A.T. (20) ve H.H.M'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 8 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin, sentetik kannabinoid, metamfetamin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele etti..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay