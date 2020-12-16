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Aktüel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:01:48 -
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Y.U. (36), M.D. (27) ve A.İ'nin (17) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik kannabinoid, metamfetamin, ecstasy hap, hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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