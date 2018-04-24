Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
Aksaray'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun iç çamaşırına ve el çantasına gizlenmiş 2 kilo 298 gram eroin bulundu.24 Nisan 2018 Salı 09:50
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Dedektör köpek "Dino"nun da katıldığı aramalarda ekipler, yolculardan Yasemin D'nin iç çamaşırı ve el çantasında 2 kilo 298 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUM YAZ