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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun iç çamaşırına ve el çantasına gizlenmiş 2 kilo 298 gram eroin bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 09:50
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek "Dino"nun da katıldığı aramalarda ekipler, yolculardan Yasemin D'nin iç çamaşırı ve el çantasında 2 kilo 298 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:50
  1. Adana
  2. Aksaray
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. eroin
  5. Dedektör köpek

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