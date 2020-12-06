  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray'da Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Aksaray'da Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:04:06 -
Aksaray'da Türk Kızılay kan bağış ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Türk Kızılay kan bağış ekibi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kan bağışı için stant açan ekipler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen doktor Ahmet Ziya Sağol, kan alma uzmanları Kezban Çiçek, Kevser Tekten ve destek personeli Mustafa Metin, Cem Genco'nun yaşam kategorisindeki, "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un, "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama
Gündem

İHA tesisini görüntülerken yakalandılar! Rusya’dan garip açıklama

Tüm dünyayı sallayan Türkiye'nin yerli İHA'ları ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'da bulunan üretim tesisleri yakınında çekiml..
Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada
Sağlık

Alarm seviyesi en üstte! İlçe sakinlerinin yüzde 70'i karantinada

Kütahya'da ekipler denetimleri en üst düzeye çıkardı. Emet ilçesinde halkın yüzde 70'inin karantina altında olduğu belirtiliyor.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay